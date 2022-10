हर्षदा गरुड़ ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता

Check out the first Total podium of the 2022 Asian Championships in Manama! W45KG ➡️

🥇MY PHUONG Khong:

-Snatch: 78KG

-C&J: 88KG

-Total: 166KG

🥈NAFISATUL HARIROH Siti

-Snatch: 71KG

-C&J: 91KG

-Total: 162KG

🥉SHARAD GARUD Harshada

-Snatch: 68KG

-C&J: 84KG

-Total: 152KG pic.twitter.com/yrUjHKrkH3