Billie Jean King Cup: अंकिता की दो जीत से भारत ने थाईलैंड को दी मात

Billie Jean King Cup : Team India start their campaign with a 2-1 win against Thailand 🇮🇳💪



Rutuja Bhosale l. Luksika Kumkhum: 2-6 1-6

Ankita Raina d. Peangtarn Plipuech: 5-7 6-1 6-3

Raina/Bhosale d. Kumkhum/Plipuech: 4-6 6-3 6-2@amb_tashkent | @ankita_champ | @RutujaBhosale12 pic.twitter.com/G5TbbdwLeT