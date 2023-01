WTT Contender Doha: साथियान-मनिका क्वार्टरफाइनल में

WTT Contender Doha: Manika Batra/Sathiyan Gnanasekaran win 6-11, 11-8, 8-11, 11-7, 11-8 against English pair Tin Tin Ho/Samuel Walker in Round of 16. 🇮🇳🔥#TableTennis 🏓 pic.twitter.com/UmqvWlYcEV