ISSF World Cup: मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता कांस्य पदक

The popular Doreen Veenekamp of 🇩🇪 wins 🥇 in the women’s 25m Pistol. Du Ziyue (left) of 🇨🇳 wins 🥈 & @realmanubhaker of 🇮🇳 wins🥉. Congratulations!#ISSFWorldCup #ISSFWorldCupBhopal #Shooting #SportPistol #Bhopal #India pic.twitter.com/lCWbTmuc7e