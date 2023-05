Thailand Para Badminton: भारतीय दल ने 17 पदक हासिल किए

Thailand Para-Badminton International, Pattaya Update!



With 4⃣ 🥇 , 5⃣🥈& 8⃣ 🥉, 🇮🇳 finishes off well with a total of 1⃣7⃣ 🏅🥳



Take a look at the names of our proud medalists👇



🥇Medalists:

1. #TOPSchemeAthlete Pramod Bhagat in MS SL3

2. #TOPSchemeAthlete Suhas L.Y. in SL4 pic.twitter.com/lNs0jGLS2u