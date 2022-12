मनीषा रामदास ने जीता बीडब्ल्यूएफ साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार

BWF PLAYER OF THE YEAR AWARDS 2022



BWF Female Para Badminton Player of the Year

Nominees:

1. Manisha Ramdass 🇮🇳

2. Nithya Sre Sumathy 🇮🇳

3. Sarina Satomi 🇯🇵

4. Carmen Flores 🇵🇪

5. Manasi Joshi 🇮🇳

6. Pilar Jauregui Cancino 🇵🇪



WINNER: Manisha Ramdass 🇮🇳