भारतीय पैरा निशानेबाजों ने 6 पदकों के साथ सत्र की शुरुआत की

Happy to share Team India 🇮🇳 clinch 3⃣ medals at Int'l Shooting Competition of Hannover (ISCH) & WSPS Grand Prix in Hannover. 🇩🇪👏



🔷Akash, Rubina Francis & Nihal Singh - P4 50m Pistol Mixed SH1 Team 🥇

🔷 Akash - P4 50m Pistol Mixed SH1 🥉

🔷 Nihal - 10m Air Pistol Men SH1 🥉 pic.twitter.com/WA41DS3Y0t