दृष्टिबाधित विश्व कप: भारत ने श्रीलंका को 274 रन से दी करारी शिकस्त

3rd T20 Cricket World Cup for the Blind 2022

India vs Nepal Match Updates

India 382/ 2 (20)

Nepal 108/ 9 (20)

India won by 274 runs

Scorecard- https://t.co/fstYDc7H2o#cricket #blindcricket #blindcricketworldcup #WorldCupSeason #othermeninblue