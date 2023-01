फुटबॉल खिलाड़ी डमार हैमलिन को मैच के दौरान कार्डियक अरेस्ट, अस्पताल में भर्ती

Payers for Daman Hamlin, a very young athlete, who collapsed suddenly yesterday night during a Bills vs Bengals game.

.#DamarHamlin #Damar_Hamlin #suddencollapse #pfizer #BuffaloBills #BuffaloBlizzard2022 #nfl #BillsMafia #faucilied #heartattack pic.twitter.com/uAV0MnpA1p