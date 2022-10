National Games 2022: बैडमिंटन में महाराष्ट्र से हारते-हारते बचा तेलंगाना, गुजरात ने सेमीफाइनल में केरल से हारकर कांस्य जीता

.@arjunmr from #Kerala and @shettychirag04 from #Maharashtra in action at the PDDU Indoor Stadium, Surat



Follow us for more updates.#NationalGames #Badminton #UnityThroughSports #JudegaIndiaJitegaIndia #NationalGamesGujarat #GetSetGujarat #NationalGamesGujarat2022 #GoForGold pic.twitter.com/SXzIjw2f0B