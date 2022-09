National Games 2022: दो मणिपुरियों की जंग में मीराबाई ने संजीता को पछाड़ कर 49 किलो का स्वर्ण जीता

Saikhom Mirabai Chanu is all smiles after winning yet another #Gold ! 🥇



Congratulations to all the medalists in the 49kg #weightlifting event! #36thNationalGames #Manipur #Odisha #NationalGames #UnityThroughSports@CMOGuj @Media_SAI @sagofficialpage @mirabai_chanu pic.twitter.com/sDrQUBtJtr