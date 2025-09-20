नवी मुंबई में होने जा रही महाराष्ट्र की पहली फॉर्मूला नाइट स्ट्रीट रेस

महाराष्ट्र खेलों की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में RPPL और NMMC के बीच एमओयू साइन किया गया। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल (IRF) का भव्य फिनाले दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। इस घोषणा के साथ मुंबई को पहली बार FIA-ग्रेड स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिलने जा रहा है, जो शहर को वैश्विक खेल कैलेंडर पर मज़बूती से स्थापित करेगा।

पहली बार नवी मुंबई की सड़कें रात में जगमगाते फ्लडलाइट्स के बीच हाई-स्पीड रेसिंग ट्रैक में बदलेंगी। यह नाइट रेस भारत में मोटरस्पोर्ट्स के लिए नया मानक स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के विकास केंद्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) का अहम हिस्सा नवी मुंबई अब वैश्विक मोटरस्पोर्ट्स मानचित्र पर शामिल हो जाएगा। लगभग 3.753 किमी लंबे और 14 टर्न वाले FIA-ग्रेड स्ट्रीट सर्किट पर ड्राइवरों की रणनीति, तकनीक और कौशल की असली परीक्षा होगी, वहीं दर्शकों को भी शहर की चमकती स्काईलाइन के बीच रोमांचक अनुभव मिलेगा।

इस इवेंट में भारत और दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर हिस्सा लेंगे। दर्शकों को एक रोमांचक नाइट-टाइम डबल हेडर वीकेंड देखने को मिलेगा, जिसमें इंडियन रेसिंग लीग (IRL) और FIA-प्रमाणित फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप (F4IC) शामिल होंगी।

सर्किट की शुरुआत पाम बीच रोड से होगी, जो चौड़ी सड़कों और खूबसूरत नेरुल लेक के किनारे से गुजरते हुए एक रोमांचक अनुभव देगा।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा: “हम नवी मुंबई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं। मुंबई स्ट्रीट रेस महाराष्ट्र के मोटरस्पोर्ट्स सफर में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह न केवल पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को रेसिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में प्रेरित करेगा। मैं RPPL और सभी सरकारी विभागों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मिलकर इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन को संभव बनाया।”

RPPL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अखिलेश रेड्डी ने कहा: “माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस और NMMC के मजबूत सहयोग से मुंबई में एक शानदार मोटरस्पोर्ट इवेंट होने जा रहा है। ‘सिटी दैट नेवर स्लीप्स’ के नाम से मशहूर मुंबई इस नाइट रेस को एक अनोखी और रोमांचक ऊर्जा देगा। यह इवेंट भारत में मोटरस्पोर्ट्स के लिए नया मानक स्थापित करेगा।”

यह आयोजन सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें ग्लैमर और एंटरटेनमेंट का भी मेल होगा। इसमें मशहूर फिल्मी सितारों और हस्तियों के टीम ओनर्स शामिल होंगे – जॉन अब्राहम (Goa Aces JA Racing), अर्जुन कपूर (Speed Demons Delhi), सौरव गांगुली (Kolkata Royal Tigers), सुदीप किच्चा (Kichcha’s Kings Bengaluru), नागा चैतन्य (Hyderabad Blackbirds) और डॉ. स्वेता सुंदरप आनंद (Chennai Turbo Riders)।

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल पहले ही हैदराबाद और चेन्नई में स्ट्रीट रेसिंग का रोमांच लेकर आ चुका है। 2025 सीज़न की शुरुआत कोयंबटूर और चेन्नई से हुई थी, इसके बाद तीसरा और चौथा राउंड क्रमशः कोयंबटूर और गोवा स्ट्रीट सर्किट में होगा।

अब मुंबई के जुड़ने से यह फेस्टिवल भारत में एक स्थायी और विश्वस्तरीय मोटरस्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

दिसंबर में, इंजनों की गड़गड़ाहट, दर्शकों की गूंज और नवी मुंबई की जगमगाती स्काईलाइन के बीच, यह इवेंट उस जगह बनेगा जहां स्पीड और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।