Pro Kabaddi League Match 29: बेंगलुरु बुल्स ने तमिल थलाइवाज को हराया, तालिका में तीसरे स्थान पर

𝗕𝘂𝗹𝗹𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗿̶𝘂̶𝗻̶ 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 🤜🏼



Diwali has come early for @BengaluruBulls 🎆#vivoProKabaddi #FantasticPanga #BLRvCHE pic.twitter.com/bxDlWOCAga