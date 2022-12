मनु गंडास ने जीता सत्र का छठा खिताब

Manu Gandas posts a record 6th win of the season with his 2-shot triumph at the SSP Chawrasia Invitational 2022#sspchawrasiainvtl22 #takesports@SSP_Golf @TAKESolutions @TakeSri #royalcalcuttagolfclub #pgtissp22 #pgtircgc22@TataSteelLtd @pgtofindia @AmrutanjanH @AmexIndia pic.twitter.com/PDpXVBHy91