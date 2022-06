ईरान के डिफेंडर के साथ चेन्नइयन एफसी ने किया नया करार, आगमी सत्र में बिखरेगा जलवा

𝐕𝐀𝐍𝐀𝐊𝐊𝐀𝐌 𝐕𝐀𝐅𝐀! 🙌🏼



The Iranian 🇮🇷 defender is here to strengthen our back line! 💪🏻💙#AllInForChennaiyin #WelcomeVafa pic.twitter.com/l1ikOssYbA