भारत के नीतीश ने जीता मेयर कप इंदौर इंटरनेशनल शतरंज का खिताब

🏆 🇮🇳 IM Nitish Belurkar and 🇮🇳 IM Viani Antonio Dcunha tied for the first place with 8.5/10 at the 2023 1st Mayor’s Trophy Indore GM Open!



Nitish edged out Viani on tiebreaks and clinched the event!



🥇 Nitish Belurkar

🥈 Viani Antonio Dcunha

🥉 Michal Krasenkow



Congrats! 👏 pic.twitter.com/HmofSLmZHL