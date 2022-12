भारत के अर्जुन एरिगैसी और वैशाली आर नें जीता टाटा स्टील ब्लिट्ज़ शतरंज का खिताब

Indian youngsters dominate the #TataSteelChessIndia blitz tournaments!



🇮🇳 Arjun Erigaisi (12½/18) won with a round to spare, while 🇮🇳 Vaishali (13½) topped the women's section 1½ points ahead of the rest of the field.



