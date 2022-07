20 वर्षीय युवा ग्रांडमास्टर अरविंद चिदंबरम ने जीता डी बेनास्क ओपन खिताब

Congratulations Aravindh Chithambaram 🥳



He won 41st Villa de Benasque International Open 2022



we have 2 INDIAN GMs in top3!



Top 3

GM Aravindh Chithambaram 8/10

GM Robert Hovhannisyan 8/10

GM Raunak Sadhwani 8/10#Villadebenasque #classical #Benasque #Spain #India pic.twitter.com/V8vaZU6lgN