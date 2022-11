गुकेश को हराकर अर्जुन ने जीता डैथ मैच 2.0 टूर्नामेंट का खिताब

BREAKING!



Arjun Erigaisi wins Death Match 2.0 😍@ArjunErigaisi beat @DGukesh 15.5 to 13.5 in a pulsating match at the DreamHack event in Hyderabad. 🙌🏻



Congratulations Arjun! ❤️

Thanks to @ChessbaseIndia, @NodwinGaming & @ReheSamay pic.twitter.com/KcONtSlLNR