Men’s World Boxing Championships: दीपक, निशांत क्वार्टरफाइनल में

Deepak continues to shine at the #MWCHs 🔥💥



Enters the Quarter-finals with a 5️⃣-0️⃣ win 🥊💪



🎥 : @ASBC_official@AjaySingh_SG l @debojo_m#TeamIndia#MWCHs#WorldChampionships#PunchMeinHaiDum#Boxing @Deepakbhoria19 pic.twitter.com/zsex6yPL91