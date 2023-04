दोहा डाइमंड लीग के साथ सत्र की शुरुआत करेंगे नीरज चोपड़ा

Olympic champion and world silver medallist Chopra will join world champion Anderson Peters (GRN) and Olympic silver medallist Vadlejch (CZE) in a much-anticipated javelin competition at #DiamondLeague in Doha Friday 5 Mayhttps://t.co/WMvTmTKae0



🎟️https://t.co/C1czrif8zN🎟️ pic.twitter.com/lxMDettd9A