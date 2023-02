एएफआई के जमीनी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में देश के 599 जिले के 5482 खिलाड़ी भाग लेंगे

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) का प्रमुख जमीनी प्रतिभा खोज कार्यक्रम राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट (NIDJAM) शुक्रवार से पटना में शुरू होगा, जिसे पहली बार सिंथेटिक ट्रैक पर आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण दो साल के अंतराल के बाद इस आयोजन की वापसी हो रही है।

इस प्रतियोगिता में देश के 599 जिले के 5482 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें बालक और बालिका वर्ग में अंडर-14 और अंडर-16 स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसका पिछला आयोजन तिरुपति में नवंबर 2019 में हुआ था। कई खिलाड़ियों के लिए यह पहला मौका है जब वे राष्ट्रीय स्तर के किसी स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे।

