Archery World Cup: ज्योति छठे स्थान पर, भारतीय महिला टीम को तीसरी वरीयता

2023 🏹🎯 World Cup Stage 2 at Shanghai, China from 1⃣4⃣ to 2⃣2⃣ May, 2023



Qualification Round



Ojas Pravin Deotale - 696/17

Rishabh Yadav - 694/25

Prathamesh S. Jawkar - 690/33@Rajat_archer - 688/38



V. Jyothi Surekha - 693/6

Aditi Gopichand Swami - 689/12

Avneet Kaur - 687/16 pic.twitter.com/YGIlfmVt7U