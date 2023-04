ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कोच बैक वोंग की भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम के कोच बने

🇮🇳 🛫🇹🇷



🇮🇳's Archery team consists of 24 members going to participate in the 2023 World Cup Stage 1 at Antalya, Turkey



🗓️ 1️⃣6⃣ - 2️⃣4⃣ April, 2023#IndianArchery #worldarchery #cheer4india #cheer4archery #worldcup #archeryworldcup #archery #teamindia#indianteam@ntpclimited pic.twitter.com/ecwnQLnXg6