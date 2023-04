Archery World Cup: ज्योति ने मिश्रित टीम के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

2nd 🥇for India in 🏹🎯 #ArcheryWorldCup 2023 Stage 1 #Antalya #Turkey#Compound #Women #Individual



Jyothi Surekha Vennam 🇮🇳 win the 🥇Gold Medal by defeating Sara Lopez 🇨🇴 [🇮🇳149-146🇨🇴].



Congratulations to #TeamIndia 🇮🇳#IndianArchery #WorldArchery #NTPCArchery #Archery pic.twitter.com/zUDTzU07Kc